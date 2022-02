Bayern ook tegen Salzburg met Sven Ulreich onder de lat

Stadions in Beieren voor slechts kwart gevuld vanwege nieuwe coronamaat­re­ge­len deelstaat

Stadions in de Duitse deelstaat Beieren zullen vanaf woensdag 24 november tot en met woensdag 15 december voor een kwart gevuld zijn. Dit vertelde minister-president Markus Schöder vandaag tijdens een persconferentie. Ook mogen alleen gevaccineerde mensen of personen die het virus hebben gehad het stadion in met een FFP2-masker. Zij moeten ook een negatieve test laten zien.

19 november