Bayern swingt ook in nieuw CL-seizoen en walst over Atlético Madrid heen

Bij Bayern München was opnieuw Kingsley Coman de grote man. Twee maanden geleden besliste de Fransman de Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain, vanavond was hij bij drie treffers betrokken. Coman was tweemaal trefzeker en gaf de assist op de 2-0 van Leon Goretzka.

Met de mooiste treffer van de avond had Coman echter niets te maken. Een afvallende bal belandde voor de voeten van Corentin Tolisso, die de bal vanaf 25 meter stijf in de kruising knalde. In diezelfde poule speelden RB Salzburg en Lokomotiv Moskou eerder op de avond gelijk.

Poule B

Internazionale is in de eerste groepswedstrijd in de Champions League aan een nederlaag ontsnapt. De Italiaanse ploeg, met verdediger Stefan de Vrij in de gelederen, pakte op eigen veld tegen Borussia Mönchengladbach op het nippertje een punt. Met zijn tweede treffer voorkwam Romelu Lukaku in de laatste minuut van de reguliere speeltijd een verliespartij: 2-2. Björn Kuipers fungeerde als scheidsrechter in Milaan. Eerder vanavond won Shakhtar Donetsk verrassend met 2-3 bij Real Madrid.