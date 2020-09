Bayern vreest in Boedapest voor nieuwe biologische bom

Slot weet weinig over Dinamo Kiev: ‘Ze spelen niet in een competitie die ik dagelijks volg’

31 augustus AZ moet op weg naar de groepsfase van de Champions League, Dinamo Kiev verslaan. De enkele wedstrijd wordt gespeeld in Kiev. Een Europese uitwedstrijd is geen probleem in coronatijden volgens Slot: ,,De manier waarop we met de coronamaatregelen omgaan wordt voor ons als bijna een tweede natuur.”