Beerensteyn volgt met Bayern spoor van Martens naar halve finales CL

De Nederlandse internationals Dominique Janssen en Shanice van de Sanden slaagden daar gisteren niet in met hun Duitse club VfL Wolfsburg. De finalist van vorig seizoen verloor in de kwartfinales ook de tweede wedstrijd tegen Chelsea. De return, die vanwege de coronamaatregelen in Boedapest werd gespeeld, eindigde in 0-3. Het eerste duel, dat vorige week ook in de Hongaarse hoofdstad werd afgewerkt, won de Engelse club met 2-1.



Verdediger Janssen speelde bij Wolfsburg de hele wedstrijd. Aanvaller Van de Sanden viel na een uur in. De Deense spits Pernille Harder maakte de eerste treffer uit een strafschop tegen haar vorige club. Ze stapte vorig jaar voor een afkoopsom van circa 280.000 euro van Wolfsburg over naar Chelsea. Dat was volgens de BBC een van de duurste transfers in het vrouwenvoetbal.