Berghuis leidt Feyenoord naar ruime zege op Dinamo Tbilisi

Vorig jaar rond deze tijd struikelde Feyenoord over het Slowaakse AS Trencín. Hoe anders is de situatie nu. Dankzij een 4-0 zege op Dinamo Tbilisi is de Rotterdamse club al officieus verzekerd van de laatste horde op weg naar de poulefase van de Europa League.

Door Dennis van Bergen

Het was alsof hij nu pas besefte bij welke club hij afgelopen jaar terecht is gekomen, Luis Sinisterra. Toen hij kort na zijn wissel zijn rondje maakte langs de tribunes, bezweken die haast van opwinding. Nog nooit was de Colombiaan zo hartstochtelijk toezongen als tijdens Feyenoord- Dinamo Tbilisi. Het vervulde hem zichtbaar met plezier, de spits. Naadloos passend bij hoe Sinisterra zich tijdens de wedstrijd al manifesteerde. Lang niet altijd goed, wél ronduit gepassioneerd. Met zijn eerste officiële doelpunt gaf hij, die zo speelse straatvoetballer, de aanzet tot de 4-0 overwinning.

Feyenoord kon ook wel een scheutje vrolijkheid gebruiken na weken waarin een blessuregolf de Kuip overspoelde en de resultaten en het spel in de voorbereiding verre van hoopgevend waren. Sinisterra gaf hoogstpersoonlijk vorm aan dat goede gemoed door in de eerste helft fraai de 1-0 te maken uit een al even fraaie voorzet van Steven Berghuis.

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie Natuurlijk, het niveau van Dinamo Tbilisi houdt niet over. Ook vanavond niet in Rotterdam, waar alleen Nodar Kavtaradze tot een serieuze kans kwam namens de Georgiërs. In die zin moet niet al teveel waarde worden gehecht aan de uiteindelijk ruime zege van de ploeg van Jaap Stam. Maar toch: het onbevangene waarmee Sinisterra de Kuip achter zich kreeg zei onmiskenbaar wat over hoe Feyenoord zich als geheel profileerde: als een team dat uitstraalde ervoor te willen gaan en bij vlagen gewoon prima speelde onder aanvoering van Örkun Kökcu (een aantal maal dreigend) en Leroy Fer (die steeds fitter wordt).

Ze werden gecompleteerd door een andere middenvelder, Renato Tapia, die verrassend de voorkeur kreeg boven Wouter Burger. Mooi wel, hoe de vorig seizoen aan Willem II uitgeleende speler voor de dag kwam. Je kunt Tapia uit Peru halen, maar je zult de Peruviaan nooit uit Tapia krijgen.

Volledig scherm Renato Tapia. © BSR Agency Trots zijn degenen voor wie hun wieg in Lima heeft gestaan. Zelfverzekerd ook. En eigengereid. Geen types die zich publiekelijk op hun plek laten zetten. Dus ook niet door Sjaak Troost, technisch directeur ad interim bij Feyenoord, die Tapia al zo’n beetje bij het grof vuil had gezet en slechts nog wachtte op een vuilniswagen die hem mee wilde nemen. ,,Hij moet gewoon meewerken aan een transfer”, foeterde Troost. Niet erg handig van de oud-verdediger. Niet alleen omdat Tapia gewoon nog een doorlopend contract heeft in de Kuip, ook omdat hij de marktwaarde van de middenvelder bepaald niet opdreef met zijn uitspraak. Dat doet Tapia zelf mogelijk wel. Tegen Dinamo Tbilisi blonk hij niet uit, maar deed hij het beslist verdienstelijk.

In dat opzicht wordt de lijn-Stam wel steeds duidelijker. Híj bepaalt. En in tegenstelling tot zijn meer behouden voorganger Giovanni van Bronckhorst, zoekt Feyenoord onder hem wat fanatieker het doel van de tegenstander. Alleen: dan moeten de mogelijkheden wel verzilverd worden. Dat gebeurde ook vanavond te mondjesmaat. Dat de Rotterdammers desondanks toch uitliepen tot 4-0 via Daviti Kobouri (eigen doelpunt), Berghuis (penalty) en Luciano Narsingh zei alles. Over Tbilisi. Maar zeker ook over de Rotterdammers, die met de riante uitgangspositie de vrolijkheid terugbrachten in de Kuip.

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie