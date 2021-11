Bij Spurs is niemand bezig met Vitesse: iedereen in de ban van Conte

VideoTottenham Hotspur is in de ban van Antonio Conte. De Italiaan moet de gevallen trots naar nieuwe prijzen leiden. Vitesse wacht in de Conference League zo een getergde opponent.

Het woord ‘Vitesse’ viel vanmiddag in de twee strak georkestreerde persconferenties van Spurs geen enkele keer. Maar duidelijk werd wel dat Conte meteen prestaties eist. ,,De voorbereiding op de komende wedstrijden (Vitesse en Everton voor de Premier League, red.) is kort”, sprak doelman Hugo Lloris. ,,Maar we moeten meteen de speelwijze en filosofie van de nieuwe manager aannemen en uitvoeren. Zijn boodschap was duidelijk. Hij is zeer ambitieus en gaat zijn structuur aan de groep opleggen.”

Quote Wij moeten als team duidelijk meer brengen. Meer laten zien Hugo Lloris

Lloris wees op de verantwoordelijkheid van de spelersgroep op de aftocht van Nuno Espirito Santo, die deze week vanwege de tegenvallende resultaten werd ontslagen. ,,Dat is zeer pijnlijk voor iedereen bij de club”, zei de keeper van het Franse nationale elftal. ,,Wij moeten als team duidelijk meer brengen. Meer laten zien.”

Conte stapt met een grote reputatie binnen bij Tottenham. De Italiaan won landstitels met Juventus, Chelsea en Internazionale. Bij Spurs moet hij voor een nieuw tijdperk van successen zorgen. De club heeft een slechte reputatie op trainersvlak. Met Mauricio Pochettino, José Mourinho en Nuno Espirito Santo werden de laatste drie managers van de club uit Londen ontslagen.

Quote We zijn erg blij met Antonio. Hij is één van de beste trainers van de wereld Fabio Paratici

,,Garanties kunnen we nooit afgeven”, stelde Spurs’ algemeen directeur Fabio Paratici op de persconferentie. ,,Maar we zijn erg blij met Antonio. Hij is één van de beste trainers van de wereld. Ik heb met hem gewerkt bij Juve. Ik weet wat ik aan hem heb. En hij weet wat hij aan mij heeft.”

Conte was in de zomer al de topkandidaat voor Tottenham. Maar de club kwam uit bij Espirito Santo. ,,Toen wilde Antonio niet”, stelde Paratici. ,,Hij had net afscheid genomen van Inter en wilde na een zwaar seizoen rust. Nu wilde hij wel. De tijd was nu rijp voor zijn komst.”

Conte bevestigt de lezing van Paratici: ,,Ik kreeg een telefoontje van de Spurs in de zomer, maar ik was net klaar met Inter na twee belangrijke en moeilijke seizoenen. Eerlijk gezegd was dat niet het juiste moment om aan een ​​nieuwe uitdaging te beginnen”, zei Conte kort na zijn aanstelling bij de Spurs. ,,Ik gaf er de voorkeur aan te wachten en te genieten van de tijd met mijn familie. Emotioneel was ik nog steeds bezig met mijn laatste klus.”

Na de moeizame start van het seizoen besloot Tottenham Hotspur opnieuw bij Conte aan te kloppen en ditmaal wel met succes. ,,Het is een eer en een genoegen en ik wil het vertrouwen terugbetalen”, zei de 52-jarige Italiaan. ,,Mijn filosofie is heel eenvoudig. Aantrekkelijk en goed voetbal voor de fans, een stabiel team hebben en niet te wisselvallig zijn. Ik denk dat de fans het verdienen om een ​​competitief team te hebben met een wil om te vechten.”

Met Conte aan het roer moet Spurs allereerst Vitesse wegzetten. ,,Zijn cv zegt alles”, reageerde Lloris. ,,Hij geeft zijn energie, passie en kennis door. Het is aan ons om de resultaten neer te zetten. Dit is een trainerswissel om een betere toekomst te bewerkstelligen.”

De start is dan in de Conference League tegen Vitesse, een club wiens naam in Londen niet eenmaal werd genoemd.

