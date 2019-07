Blind: Niet hetzelfde verwachten als vorig seizoen

Van Bommel op zijn hoede: ‘Basel vaker in CL-groepsfase dan PSV’

20:03 PSV-coach Mark van Bommel is op zijn hoede voor FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League. ,,Het is een tegenstander die wat wordt onderschat in Nederland”, zei hij in zijn vooruitblik op de wedstrijd van dinsdag in Eindhoven.