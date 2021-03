Bosz: ‘Er is geen enkele speler van Young Boys die Ajax zou willen hebben, maar het is wel een goed team’

Door Maarten Wijffels



Het eerste dat Peter Bosz opviel bij Young Boys is dat het een ploeg zonder uitblinkers is. ,,Er is niet één individuele speler die Ajax nu zou willen hebben’’, zegt hij. ,,En wij bij Bayer Leverkusen ook niet. Maar het is wel een goed team. 19 punten voor in hun eigen competitie. Straks vier jaar op rij kampioen. Twee keer van ons gewonnen in de Europa League. Het is een ploeg die gewoon lastig te bespelen is. En dat is knap.’’