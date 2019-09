Bosz over weerzien met De Ligt: ‘Hij was 17 toen hij onder mij speelde’

Bloodworth met Wolfsburg tegen FC Twente in CL

14:22 De voetbalsters van FC Twente gaan het in de achtste finales van de Champions League opnemen tegen VfL Wolfsburg. De landskampioen werd bij de loting in Nyon gekoppeld aan de Duitse club van de Nederlandse international Dominique Bloodworth, die afgelopen zomer overkwam van Arsenal. FC Twente begint op 16 of 17 oktober met een uitwedstrijd, de return is twee weken later.