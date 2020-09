Bayern München moet tegen Sevilla diep gaan voor Europese Supercup

In Boedapest was de Europese Supercup weer eens een gewillige proeftuin. Vorig seizoen kende het duel nog een noviteit met de eerste vrouwelijke scheidsrechter in een Europese finale voor mannen. Nu waren er voor het eerste sinds de corona-uitbraak toeschouwers aanwezig bij een Europese wedstrijd. De UEFA stond, niet geheel onomstreden, twintigduizend toeschouwers toe in het stadion in de Hongaarse hoofdstad. Iets wat tot best wat oproer leidde in het Oost-Europese land.



Maar die toeschouwers in het grote stadion konden zo wel live zien hoe Bayern soms achteloos combineerde in het strafschopgebied van de opponent. Een goal van Lewandowski werd afgekeurd door scheidsrechter Taylor omdat hij een fractie buitenspel stond. En dan was Kingsley Coman er nog niet eens bij. De Fransman vertolkte nog een hoofdrol in de Champions Leaguefinale tegen Paris Saint-Germain door het enige doelpunt van de wedstrijd te maken.



Nu was Manuer Neuer een belangrijke man voor Bayern in de slotfase door eerste een belangrijke redding te verrichten in de slotfase van de reguliere tijd op een inzet van spits En-Nesyri die alleen op hem afstormde. Diezelfde En-Nesyri zag een volgende poging in de verlenging weer gered worden door diezelfde Neuer.



Het stelde Javi Martínez in staat om de winnende treffer binnen te koppen.