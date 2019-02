Busquets beducht voor gevaren Olympique Lyon: ‘Ze hebben veel snelle en slimme spelers’

Ook middenvelder Sergio Busquets sprak zijn respect uit voor de huidige nummer drie van de Franse competitie. ,,Zij hebben veel snelle en slimme spelers op het middenveld en in de aanval. Ze creëren ruimte voor zichzelf en weten slim toe te slaan. Wij zullen die ruimtes moeten afsluiten.’’



Olympique Lyon, de club van Oranje-internationals Memphis Depay en Kenny Tete, stelt in de Franse competitie vooralsnog een tikje teleur. De ploeg van coach Bruno Genesio wist niettemin begin deze maand grootmacht Paris Saint-Germain te verslaan (2-1). In de Champions League is Lyon nog ongeslagen, met een zege op titelkandidaat Manchester City in Engeland (2-1) als voorlopig hoogtepunt. Mede door deze twee fraaie overwinningen van Lyon zal volgens Valverde bij Barcelona van enige onderschatting geen sprake zijn.