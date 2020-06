Champions League wordt minitoernooi in augustus

Mocht de situatie in de hoofdstad van Portugal onverhoopt onveilig zijn, dan worden de kwartfinales, halve finales en eindstrijd verplaatst naar Porto en Guimarães. De finale van de Champions League zou eigenlijk plaatsvinden in Istanbul, maar werd vanwege het coronavirus uitgesteld. Die plaats krijgt nu volgend jaar de finale van het belangrijkste toernooi voor Europese clubteams.

De UEFA heeft nu gekozen voor een eindronde in augustus, met slechts één onderlinge confrontatie zonder publiek in de kwartfinale en halve finale. Vier clubs plaatsten zich al voor de laatste acht: Atalanta, RB Leipzig, Paris Saint-Germain en Atlético Madrid. In de achtste finales moeten nog de returnwedstrijden Manchester City - Real Madrid, Juventus - Olympique Lyon, Bayern München - Chelsea en FC Barcelona - Napoli worden gespeeld. De returns van de achtste finales worden gespeeld in Lissabon of in de plaats waar ze oorspronkelijk zouden worden afgewerkt.