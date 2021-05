Chelsea heeft strijdplan al klaar: ‘Geen angst voor deze uitdaging’

Topper voor arbiter Makkelie in Champions League

25 april De UEFA heeft Danny Makkelie aangesteld als scheidsrechter bij het duel tussen Real Madrid en Chelsea in de halve finales van de Champions League. De Europese topper begint dinsdag om 21.00 uur in het Estadio Alfredo Di Stéfano in Madrid. De return is een week later in Londen.