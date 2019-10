Chelsea-spits Abraham ziet overeenkomsten met Ajax

Makkelie leidt Bayern München in CL

20 oktober Danny Makkelie is door de UEFA aangewezen als scheidsrechter voor het duel tussen Olympiakos Piraeus en Bayern München in de Champions League. Hij krijgt dinsdagavond in Griekenland assistentie van grensrechters Mario Diks en Hessel Steegstra. Kevin Blom zal als vierde official optreden en Jochem Kamphuis en Bas Nijhuis volgen de groepswedstrijd als videoscheidsrechters.