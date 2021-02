City boekt tegen Gladbach 19de zege op rij, Real wint tegen tien man Atalanta door goal Mendy

Bernardo Silva en Gabriel Jesus maakten de goals voor Manchester City in de Puskás Aréna in Boedapest, waar moest worden gespeeld vanwege het reisverbod van Engeland naar Duitsland. De Portugese linkspoot Bernardo Silva kopte na een halfuur spelen raak na een mooie indraaiende voorzet van João Cancelo, die een goede wedstrijd speelde op linksback. Gabriel Jesus maakte twintig minuten na rust de 0-2 voor City, waarbij Cancelo en Silva het voorbereidende werk voor hun rekening namen.



Kort voordat de voorsprong werd verdubbeld werd het bijna 1-1, maar de Franse spits Alassane Pléa zag zijn fraaie hakbal net naast het doel van Ederson gaan. Het was voor Pléa ook zijn laatste actie, want Marcus Thuram stond al klaar om hem te vervangen. Ook met drie frisse aanvallers kon Gladbach in het laatste halfuur geen gevaar stichten.



Manchester City heeft nu al 19 wedstrijden op rij gewonnen, waarvan 13 in de Premier League. De laatste nederlaag voor het team van Guardiola dateert van 21 november 2020, toen er met 2-0 werd verloren bij Tottenham Hotspur. De laatste keer dat City op achterstand kwam, was op 23 januari in de FA Cup tegen Cheltenham Town uit de League Two, maar ook daar werd uiteindelijk nog met 1-3 gewonnen.