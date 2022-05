City had verzuimd de deur op slot te gooien en dat moet je tegen Real Madrid nooit doen

Tussen alle euforie van de (sport)kranten ‘opende’ zelfs een religieuze website in Spanje, Evangélico Digital, zijn website op de vroege donderdagmorgen met een artikel over de onwaarschijnlijke afloop van het duel tussen Real Madrid en Manchester City. Aanleiding was de held van de avond, Rodrygo Goes en zijn twee doelpunten vanaf de 90ste minuut, en diens opmerking na de wedstrijd, kort nadat hij op het veld ineen was gezegen en zijn handen in de lucht had geheven. ,,God keek me aan en zei me: vandaag is je dag.”