Cocu's Fenerbahçe hard onderuit bij Dinamo Zagreb

Analyse Spoedcur­sus­sen topvoetbal PSV en Ajax goud waard

20 september Ajax-AEK Athene is 74 minuten oud wanneer de Griekse spelmaker Petros Mantalos oversteekt over de as van het veld, terwijl spits Ezequiel Ponce vrij wegsprint in de diepte. Frenkie de Jong ziet geen andere optie: met twee handen gaat hij vol aan de schouders van Mantalos hangen.