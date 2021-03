Coëfficiëntenranglijst: Ajax scoort bonuspunten voor Nederland

De taart mocht afgelopen week al worden aangesneden, nadat Nederland zich voor het eerst in vijftien jaar in de top zeven van de coëfficiëntenranglijst meldde. Na de feestweek moest het vizier voor Ajax alweer snel op de uitwedstrijd bij Young Boys, waar de riante 3-0 thuisoverwinning moest worden verdedigd én opnieuw winst kon worden geboekt op coëfficiëntenterrein.

Een kleine nederlaag op bezoek bij Young Boys had Ajax in strijd om de kwartfinale geen pijn gedaan, maar toch geeft de 0-2 zege in Zwitserland het seizoen weer wat extra glans. Naast de 0,400 punt dat staat voor een overwinning, mocht Nederland dankzij Ajax namelijk 0,200 bonuspunt bijschrijven. Dat cadeautje mochten de Amsterdammers uitpakken na het bereiken van de kwartfinale van de Europa League.

Coëfficiëntenstand (aantal nog actieve deelnemers)

7. NEDERLAND - 39,000 (1/5)

8. Rusland - 38,382 (0/6)

9. België - 36,500 (0/5)

10. Oostenrijk - 35,825 (0/5)

11. Schotland - 33,375 (0/4)

12. Oekraïne - 33,100 (0/5)

Volledig scherm Antony viert de goal tegen Young Boys. © EPA

Omdat achtervolgers Rusland, België én Oostenrijk al niet meer vertegenwoordigd zijn in Europa en Nederland daarom niet meer kunnen bedreigen, moet het daarom waken voor coëfficiëntengemakzucht. De prestaties van dit seizoen kunnen voor de toekomst namelijk cruciaal zijn. Aan het eind van dit seizoen worden alle behaalde punten van het seizoen 2016/17 geschrapt. Daarin beleefde Nederland een Europese piek, met de overwintering van AZ én de finaleplaats van Ajax in de Europa League (9,100 punten).

Stand zonder piekseizoen '16/17

6. Portugal - 40,066

7. Nederland - 29,900

8. Rusland - 29,182

9. Schotland - 29,000

10. Oostenrijk - 28,450

11. Oekraïne - 27,600

Ajax dient bij de laatste acht van de Europa League daarom ook het landsbelang in het achterhoofd te houden. De uitschakeling van het Schotse Rangers FC betekende gisteravond de volgende meevaller voor Nederland. Met 8,500 behaalde punten was Schotland namelijk het enige land buiten de top zes dat de uitstekende Europese prestaties van Nederland kon evenaren. De druk van onderen is daarmee volledig geëlimineerd. Ieder bonuspunt dat Ajax in een mogelijke succescampagne pakt, geldt dan ook als absolute bonus in aanloop naar de volgende seizoenen.

Startbewijs

Op basis van de coëfficiëntenranglijst worden de Europese tickets verdeeld. Voor de komende seizoenen heeft Nederland zich met de top tienklassering al verzekerd van een direct startbewijs voor de Champions League, het vizier moet daarom op de jaren daarna. Consolidatie van de huidige plek in de subtop is noodzakelijk om te voorkomen dat Nederland, zoals in het seizoen 2018/19, geen directe plaats had in de groepsfase van het miljoenenbal.

Een overwinning levert twee coëfficiëntenpunten op, die moeten worden gedeeld door het aantal deelnemers. Omdat vijf Nederlandse clubs aan de Europese campagne begonnen, levert een Nederlandse zege 0,400 punt op.

Volledig scherm Guentin Maceiras in duel met Sean Klaiber. © AFP