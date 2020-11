Corona slaat toe bij Ajax: Onana, Gravenberch, Klaassen en Tadic niet mee naar Denemarken

Keepers André Onana en Maarten Stekelenburg, middenvelders Davy Klaassen en Ryan Gravenberch, aanvaller Zakaria Labyad en aanvoerder Dusan Tadic ontbreken in de selectie van coach Erik ten Hag. Met uitzondering van tweede doelman Stekelenburg kwamen zij zaterdagavond allemaal in actie in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (5-2) in de eredivisie.



De 2,04 meter lange Kjell Scherpen (20) is de enige doelman in de selectie van Ten Hag voor de wedstrijd van morgenavond in Herning. Scherpen keepte dit seizoen alleen nog vijf duels in de Keuken Kampioen Divisie voor Jong Ajax, waar hij vorig seizoen ook al veertien duels voor speelde na zijn goede jaar in de eredivisie bij FC Emmen. Vierde doelman Dominik Kotarski (20) is ook besmet geraakt.



Ook de 18-jarige spits Brian Brobbey, die zaterdagavond scoorde bij zijn debuut tegen Fortuna Sittard, is mee naar Denemarken. Vanavond om 18.45 uur is er een persconferentie, waar Erik ten Hag samen met Perr Schuurs de media te woord zal staan.



De 17-koppige selectie die afreist naar Denemarken bestaat uit de volgende namen: Kjell Scherpen, Perr Schuurs, Noussair Mazraoui, Daley Blind, Lisandro Martínez, Nicolas Tagliafico, Sean Klaiber, Jurrien Timber, Edson Álvarez, Jurgen Ekkelenkamp, David Neres, Antony, Quincy Promes, Lassina Traoré, Klaas-Jan Huntelaar, Brian Brobbey en Victor Jensen.