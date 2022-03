Cyriel Dessers: Zeker niet mijn mooiste goal, maar zó belangrijk

,,Het was een goed moment, maar zeker niet mijn allermooiste goal”, zegt Dessers. ,,Maar die telt ook, hij was zó belangrijk. Er kwam na die goal rust in de ploeg, we gingen meer rond tikken en lieten toen zien dat we echt de betere ploeg waren.

Dessers merkt ook dat Feyenoord in Europese wedstrijden iets extra’s brengt. ,,Partizan had nog maar eenmaal verloren. We kwamen weliswaar tweemaal op achterstand, maar kwamen steeds keurig terug.’’

Is de terugwedstrijd volgende week in Rotterdam nu een formaliteit? ,,Dat vind ik niet. Ze kwamen hier uit het niets tweemaal op voorsprong, dat zegt wel iets. Stel dat ze in de Kuip zomaar op 0-1 komen. Maar als wij onze normale spel spelen, zijn we natuurlijk wel heel dichtbij de kwartfinale.’’

Heeft Dessers tegen Partizan nu zijn kans gepakt? ,,Ik begon slecht aan de wedstrijd moet ik zeggen, maar ik groeide wel na de openingsfase. Zeker na de rust, met die belangrijke goal. Deze wedstrijd geeft mij vertrouwen, op deze manier kan ik echt naar mijn topvorm groeien.’’

