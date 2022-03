De bijzondere statistieken van Karim Benzema na zijn heldendaad tegen PSG

Voetbalpod­cast | ‘Die tweede Champions Lea­gue-plek komt nu steeds dichterbij’

Zou het weer gebeuren? Vijf Nederlandse clubs in de volgende Europese ronde? Als Ajax over drie weken Benfica verslaat, is dat nieuwe succes een feit. Vitesse en PSV plaatsten zich al voor de volgende ronde in de Conference League. Los daarvan gaat het in de AD Voetbalpodcast ook over de situatie in Oekraïne en blikt Etienne Verhoeff met Maarten Wijffels vooruit op het weekend.

25 februari