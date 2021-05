De Bruyne breekt neus en oogkas, excuses van Rüdiger: ‘Natuurlijk niet mijn bedoeling’

De 29-jarige Belg moest na een uur spelen aangeslagen naar de kant, na een botsing met Rüdiger. De Duitse verdediger van Chelsea ving De Bruyne bewust op en kreeg daarvoor geel. Rüdiger was ook even aangeslagen, maar kon de finale vervolgen. De Bruyne verliet huilend het veld. Hij zat na zijn wissel een tijdje op de bank, met een blauw omrand linkeroog. Al ruim voor het laatste fluitsignaal liep hij met een verzorger richting de kleedkamer.

De aanvoerder van City speelde tegen Chelsea als ‘valse’ spits. Hij kon zijn ploeg niet zoals gebruikelijk van creatieve impulsen voorzien. Over twee weken begint het EK, waar België met De Bruyne tot de favorieten behoort. Dat zou voor de Bruyne niet in gevaar komen.

Excuses van Antonio Rüdiger

Antonio Rüdiger heeft via Twitter laten weten dat het hem enorm spijt dat De Bruyne geblesseerd uitviel door zijn bodycheck in de Champions League-finale in Porto. ,,Het spijt me echt enorm, Kevin de Bruyne. Dit was natuurlijk niet de bedoeling van mij. Ik heb al persoonlijk contact gehad met Kevin en ik wens hem een spoedig herstel. Ik hoop dat we hem snel weer op het veld kunnen zien.”