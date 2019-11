De Ligt en Ronaldo in selectie Juventus voor kraker tegen Atlético

Verdediger De Ligt hield een schouderblessure over aan de gewonnen competitiewedstrijd zaterdag tegen Atalanta (1-3), de Portugese topschutter Ronaldo ontbrak in dat duel vanwege knieklachten.



Sarri vertelde maandag dat het onzeker is of beide basiskrachten kunnen meedoen tegen Atlético. De trainer van Juventus hoeft in principe ook geen risico's te nemen, want de Italiaanse kampioen is met tien punten uit vier duels al zeker van een plek in de achtste finales. Atlético (zeven punten) schaart zich bij een zege ook bij de laatste zestien.