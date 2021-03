De Ligt toch van de partij vanavond tegen Porto

Samenvatting Guardiola na ongeslagen reeks van 26 duels: ‘We hebben het geld om geweldige spelers te halen’

25 februari Met 19 overwinningen op rij en een ongeslagen reeks van 26 wedstrijden in alle competities wordt Manchester City steeds vaker getipt als de nieuwe kampioen in de Champions League. Coach Pep Guardiola zag dat echter anders na de zege in de eerste wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach in Boedapest (0-2) in de achtste finales.