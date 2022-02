De snelste treffer, de jongste en vier goals in één duel: dit zijn speciale debutanten in de Champions League

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Wayne Rooney. Ook zij debuteerden ooit in de Champions League, al dan niet met een optreden voor in de geschiedenisboeken. Elk jaar voegt zich iemand in dat rijtje met een bijzonder verhaal, zoals Dusan Vlahovic, Sébastien Haller of Erling Braut Haaland. Een overzicht van sensationele debutanten in de Champions League.

Dusan Vlahovic, Villarreal - Juventus 1-1 (22 februari 2022)

Je hebt snel scorende spitsen en je hebt Dusan Vlahovic. Voor een astronomisch bedrag (70 miljoen euro) maakte de Serviër deze winter de overstap van Fiorentina naar Juventus. Druk? Dat kent Vlahovic niet, ook niet bij zijn allereerste minuten in de Champions League. Sommige aanvallers missen kans na kans, maar de aanvalsleider van Juve laat tegen Villarreal direct zien waarom de club hem heeft aangetrokken. Na 32 tellen schiet Vlahovic Andy Möller uit de geschiedenisboeken als snelst scorende CL-debutant ooit; in de competitie was hij in zijn eerste wedstrijd ook al trefzeker. De voormalig spits van Bayer Leverkusen maakte na 37 seconden zijn eerste goal, tegen Juventus in 1995.

Sébastien Haller, Sporting Lissabon - Ajax 1-5 (15 september 2021)

Niet één, niet twee, ook geen drie maar zelfs vier keer scoren bij je debuut in de Champions League. Dat was nog geen enkele sterveling op aarde gelukt, ook niet de wonderspitsen van weleer. Maar Sébastien Haller, doelpuntenmaker van Ajax, snoerde iedereen direct de mond met zijn optreden. In de Johan Cruijff Schaal ging hij nog onder luid gejuich naar de kant.



Zie daar: Haller bewijst zichzelf meteen met een rake kopbal na 68 seconden, dan de op een na snelste treffer ooit. Hij beleeft een droomdebuut en bezorgt Ajax een flitsende start van deze campagne met vier goals na een uur spelen en een 1-5 zege. Zijn teller ná de groepsfase: tien treffers, scoren in elk duel (alleen Cristiano Ronaldo slaagde hierin) en een van de vier spelers die ooit de dubbele cijfers haalde.

Youssoufa Moukoko, Zenit Sint-Petersburg - Borussia Dortmund 1-2 (8 december 2020)

16 jaar en 18 dagen. De meeste jongeren van die leeftijd zullen vooral in de avond optrekken met vrienden of zijn bezig met studeren. Youssoufa Moukoko niet. Het megatalent van Borussia Dortmund, die zo’n beetje alle doelpuntenrecords in de jeugd heeft verbroken, mag in Rusland zijn eerste minuten maken in de Champions League. Hij is daarmee de jonge debutant ooit in het miljardenbal en verstoot na 26 jaar de Nigeriaan Celestine Babayaro van Anderlecht van de troon (16 jaar en 87 dagen). Scoren doet de Duitse spits met Kameroense roots niet, winnen wel. Dortmund draait de 1-0 achterstand om naar een 1-2 overwinning. Nog altijd is Moukoko pas 17 jaar.

Erling Braut Haaland, RB Salzburg - KRC Genk 6-2 (17 september 2019)

Erling Braut Haaland staat inmiddels bekend om zijn doelpunten. Met het hoofd, met links, met rechts. De Noorse superspits scoort overal. De voetbalwereld maakte iets meer dan twee jaar geleden écht kennis met Haaland, die destijds nog bij RB Salzburg speelde. Op die befaamde septemberavond maakte hij zijn debuut in de Champions League. Haaland lijkt geen last te hebben van druk. Hij maakt direct een hattrick, in de eerste helft. Hiermee is Haaland de allereerste speler ooit die drie keer scoort in 45 minuten. Een wonderkind heeft zich aan de wereld laten zien.

Wayne Rooney, Manchester United-Fenerbahçe 6-2 (28 september 2004)

Een van de meest legendarische Champions League-debutanten ooit is zonder twijfel Wayne Rooney in het shirt van Manchester United. Op 28 september 2004 debuteert een dan 18-jarige Rooney, aan de zijde van Ruud van Nistelrooy, tegen de Turkse topclub Fenerbahçe in de Champions League. Na een steekpass van Van Nistelrooy maakt het in Liverpool geboren toptalent na achttien minuten zijn eerste, om tien minuten later met een droge knal van buiten de zestien ook nummer twee binnen te schieten. Bij een 3-1 stand in de tweede helft krijgt Manchester United vervolgens een vrije trap, die Ryan Giggs Rooney gunt om te nemen. De spits grijpt zijn kans en schiet de bal over de muur de linkerkruising in, waarmee hij zijn hattrick compleet maakt.

Karim Benzema, Olympique Lyon-Rosenborg BK 2-1 (6 december 2005)

Sinds Karim Benzema in 1996 in de jeugdopleiding van de club uit zijn geboortestad Lyon zit, staat hij te boek als een van de grootste talenten van Frankrijk. Op 6 december 2005 maakt Europa voor het eerst kennis met de dan 17-jarige Benzema. Het toptalent maakt tegen Rosenborg zijn basisdebuut in de Champions League. Wanneer John Carew aan de rechterkant van het veld langs een aantal tegenstander snelt, weet Benzema al wat hem te doen staat. Op de voor hem zo kenmerkende wijze komt de spits naar de eerste paal en loopt hij de bal zonder moeite binnen. Bijna veertien jaar later is de spits van Real Madrid met zestig goals de op drie na meest scorende speler in de Champions League.

Zlatan Ibrahimovic, Ajax-Olympique Lyon 2-1 (17 september 2002)

Omdat Ajax in het eerste Amsterdamse seizoen van Zlatan Ibrahimovic al in de voorronde wordt uitgeschakeld, maakt de Zweedse spits pas in het volgende seizoen zijn Champions League-debuut voor Ajax. Ondanks dat Ibrahimovic vaker op de bank zit dan hem lief is, geeft trainer Ronald Koeman hem in het eerste groepsduel tegen de Franse kampioen Olympique Lyon een basisplaats. Met twee prachtige goals betaalt het Zweedse fenomeen het vertrouwen van zijn coach dubbel en dwars terug. Vooral het eerste doelpunt is van grote schoonheid. Met een typische Ibrahimovic-voetbeweging speelt hij zich aan de linkerkant van het strafschopgebied vrij, om de bal vervolgens snoeihard in de verre hoek langs doelman Grégory Coupet te schieten. Met twee goals is Zlatan de man van de wedstrijd.

Thomas Müller, Bayern München-Sporting Portugal 7-1 (10 maart 2009)

Invallen in de achtste finale van de Champions League en direct een doelpunt maken, het lukt Thomas Müller voor Bayern München in de thuiswedstrijd tegen Sporting Portugal in het seizoen 2008/2009. Bij een 4-1 tussenstand komt de dan 19-jarige aanvaller als vervanger van Bastian Schweinsteiger in de ploeg. Nadat Mark van Bommel de vijfde en Miroslav Klose de zesde treffer maakt, mag ook Müller nog een doelpuntje meepikken. Uit een hoekschop valt de bal pardoes voor de voet van de jonge aanvaller, die zonder twijfel raak schiet.

Een seizoen later begint Müller op bezoek bij Maccabi Haifa voor het eerst in de basis in een Champions League-duel. Bij de eerste Europese wedstrijd voor Louis van Gaal als Bayern-coach is Müller met twee goals de grote man. Bayern wint uiteindelijk met 3-0 in Israël.

Cristiano Ronaldo en Lionel Messi

Het Champions League-debuut van Cristiano Ronaldo is bepaald geen succes. De Portugees begint op 1 oktober 2003 in de uitwedstrijd van Manchester United tegen VfB Stuttgart in de basis. In de Mercedes Benz-Arena verdient Ronaldo nog wel een strafschop (benut door Ruud van Nistelrooy), maar kan hij een nederlaag van zijn ploeg niet voorkomen (2-1). Bijna zestien jaar later is Ronaldo met 126 doelpunten de alltime topscorer van de Champions League.

Ook Lionel Messi zal zijn debuut in het miljardenbal anders hebben voorgesteld. Op 7 december 2004 speelt een dan al geplaatste Barcelona een uitwedstrijd bij Sjachtar. Een talent uit La Masia genaamd Lionel Messi mag van coach Frank Rijkaard in de spits beginnen. Heel goed vergaat het de kleine Argentijn en Barcelona niet. Andrés Iniesta mist een strafschop en de Catalanen verliezen met 2-0. Met 112 Champions League-goals lijkt Lionel Messi er niet al te veel last van te hebben gehad.

Ook Lionel Messi (links) kon zijn eerste wedstrijd in de Champions League niet winnen.