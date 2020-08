De Vrij treft Luuk de Jong in EL-finale na ruime zege Inter op Sjachtar

Door Mikos Gouka



Als Stefan de Vrij naar links keek zag hij het rugnummer 95 van Alessandro Bastoni vlak naast hem. Keek hij naar rechts dan zag hij het nummer 2 van Diego Godin. Aan de flanken hielden Danilo D’Ambrosio en Ashley Young een oogje in het zeil. Internazionale was niet naar Düsseldorf gekomen om de schoonheidsprijs in Europa te winnen. De nerazzurri zijn naar Duitsland gereisd om de Europa League te veroveren.

Antonio Conte en zijn rechterhand Gabriele Oriali zagen halverwege het duel met Sjachtar Donetsk de Portugees Luis Castro voorbij sloffen. De trainer van Sjachtar had er een helft tegen Inter opzitten en waar zijn ploeg doorgaans veel weg heeft van een swingende machine, zat het nu muur- en muurvast. De winnaar van de Europa League van 2009 mocht best de bal hebben , maar eenmaal in de buurt van het zestienmetergebied van Inter was er geen enkele ruimte om toe te slaan voor de Braziliaanse balkunstenaars die vorige week VfL Wolfsburg en FC Basel nog van de mat hadden getikt. De zestig procent balbezit voor rust had tegen Inter geen enkele waarde.

Die club staat al te lang droog. In 2011 werd onder de Braziliaan Leonardo de laatste prijs gepakt: een Coppa Italia. Met strateeg Conte en voormalig wereldkampioen (1982) Oriali, de meesters in het defensief organiseren van een ploeg, kwam Inter dit seizoen weer tot leven. De halve finale in het bekertoernooi en plek 2 in de Serie A waren tekenen van herstel, maar de jacht op een trofee werd pas echt ingezet in de Europa League.

Ajax-beul Getafe en het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz werden deze maand gevloerd en Shjachtar Donetsk was vanavond in Duitsland het volgende slachtoffer van de Italiaanse dadendrang. Dat de ervaren keeper Andrei Pyatov vroeg in de wedstrijd gruwelijk in de fout ging, kwam Inter uiteraard goed uit. Nicola Barella onderschepte de zwakke bal van de doelman en gaf een schitterende voorzet. Spits Lautaro Martínez dook op het juiste moment voor cipier Sergei Kryvtsov en knikte keurig raak: 1-0.

Sjachtar kreeg na een uur een soortgelijke kans, de allereerste mogelijkheid ook. Spits Junior Moraes dook tussen De Vrij en Bastoni op, maar zijn kopbal belandde op de voeten van keeper Samir Handanovic. Het was een dure misser, want vrijwel meteen sloeg Inter voor de tweede keer toe. Danilo D’Ambrosio knikte raak en besliste de wedstrijd. Martínez zorgde even later voor de 3-0 en toen was het hek helemaal van de dam. Romelu Lukaku maakte nog zijn tiende en elfde goal in Europees verband.

Tegen het Sevilla van Luuk de Jong moet Inter het karwei afmaken. De eerste prijs in negen jaar zou meteen de eerste echte trofee voor Stefan de Vrij betekenen. De bij Feyenoord opgeleide verdediger werd onlangs verkozen tot de beste verdediger in de Serie A en is dé grote organisator van de defensie bij Inter.

