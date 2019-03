Denen met Jørgensen en Dolberg op valreep gelijk tegen Kosovo

Pogba: Van wereldti­tel naar Moldavië niet makkelijk

20 maart Paul Pogba kijkt niet met al te veel voorpret uit naar het uitstapje met de Franse selectie naar Moldavië voor de eerste EK-kwalificatiewedstrijd. ,,Het is niet zo makkelijk om nieuwe doelen te stellen met de wereldtitel op zak'', liet de middenvelder van Manchester United weten. ,,Maar we zullen wel moeten, het is ons werk. En we moeten professioneel blijven. Het is het begin van een nieuwe missie.‘’