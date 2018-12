Deze Nederlanders zien we in februari terug in de Europa League

Koscielny emotioneel na rentree: ‘Ik moest opnieuw leren lopen’

8:23 De lach is terug op het gezicht van Laurent Koscielny. De Franse verdediger van Arsenal maakte gisteravond in de Europa League tegen Qarabag (1-0 winst) zijn rentree, precies 225 dagen nadat de achillespees in zijn rechterbeen was afgescheurd.