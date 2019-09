Deze zeven Nederlanders speelden bij Lille

Anwar El Ghazi speelde in de jeugd van Feyenoord en Sparta, maar brak door in het shirt van Ajax. Op 3 augustus 2014 debuteerde hij voor Ajax als invaller voor Ricardo Kishna en in oktober 2015 maakte hij al zijn debuut in Oranje, maar daarna kwam de sleet er langzaam in. In oktober 2016 werd hij door de nieuwe trainer Peter Bosz uit de selectie gezet. Na vier weken bij Jong Ajax keerde hij terug in het eerste elftal, maar een vertrek uit Amsterdam leek alle partijen daarna beter. Zijn nieuwe club werd Lille, dat hem op 31 januari 2017 voor 8 miljoen euro overnam. El Ghazi kwam in anderhalf jaar bij Lille tot zes goals en vier assists in 44 duels, waarna hij in de zomer van 2018 (na een zeventiende plaats met Lille) werd verhuurd aan Aston Villa. Nadat hij de club uit Birmingham aan promotie naar de Premier League had geholpen wil hij daar dolgraag blijven en dat lukte, want Villa betaalde 9 miljoen euro voor hem. Zo had Lille toch nog winst gemaakt op de nog altijd pas 24-jarige aanvaller.