Dit kan PSV donderdag in Europa verwachten van het Sloveense NS Mura

Een club uit een klein Sloveens stadje, die nog nooit de Europese voorrondes overleefde en vooral teert op talent van eigen bodem. Maar ook een ploeg die dit seizoen nog niets weggeeft. Dat is wat PSV donderdag (om 19.00 uur) in de derde voorronde van de Europa League kan verwachten van NS Mura.

Derde leven in Slovenië

Het huidige NS Mura is bezig aan zijn derde leven in het Sloveense voetbal. Voorgangers NK Mura (1924-2004) en ND Mura 05 (2005-2013) gingen ten onder aan financiële problemen. Sinds 2013 klom de club uit Murska Sobota, een stadje van ruim 11.000 zielen, vanuit het vierde niveau weer op naar het hoogste niveau. Historisch gezien moeten ‘De Mieren’ clubs als NK Maribor, Olimpia Ljubljana, ND Gorica en NK Celje - de kampioen van vorig jaar - voor zich dulden. NK Maribor is sinds de oprichting van de Prva Liga, in 1991, dé succesvolste club van Slovenië met vijftien titels. Mura kwam nooit verder dan twee tweede plaatsen en twee gewonnen bekers (1995 en 2020).

Verliezers van de voorronde

NS Mura probeert zich voor de zevende keer te plaatsen voor een Europees hoofdtoernooi, de laatste zes keer strandden de Slovenen telkens in de voorrondes. In 2013 was de club er nog het dichtst bij, maar was Lazio in de play-offs te sterk. Toch is NS Mura niet altijd kansloos; van de 24 voorrondeduels wonnen ‘De Mieren’ er acht, eindigde het zes keer gelijk en werd tien keer verloren. Tegen een Nederlandse club speelde NS Mura nog nooit.

Nog nooit uitgeschakeld

Hoe we het Sloveense voetbal in moeten schatten? Op de inmiddels welbekende coëfficiënten-ranglijst staat Slovenië op een 29ste plek. Ter vergelijking: Nederland staat negende. Nederlandse teams werden in de vier eerdere ontmoetingen ook nog nooit uitgeschakeld door een Sloveense tegenstander. PSV was in 1998 zelf al eens te sterk voor NK Maribor (5-3 over twee wedstrijden), maar had daar toen wel de verlenging voor nodig.

Volledig scherm Nino Kouter is een van de belangrijkste spelers van NS Mura, hij debuteerde onlangs in de nationale ploeg van Slovenië. © ANP

Slovenië boven

Het is Slovenië boven bij NS Mura, dat op vijf Kroaten en één Bosniër na uitsluitend talenten van eigen bodem heeft. De meest opvallende namen? Nino Kouter (26) debuteerde pas als international en is een dragende kracht, verder valt ook spits Kevin Zizek (22) op. Hij maakte drie van de zeven goals in de eerste twee kwalificatieduels.

De muur van Mura

Het spel van NS Mura is niet altijd even sprankelend, zo bleek in de eerdere voorrondewedstrijden tegen Nomme Kalju (0-4 zege) en AGF Aarhus (3-0), maar degelijk en effectief is het tot nu toe wel. De Kroatische keeper Matko Obradovic (29) kreeg sowieso nog geen doelpunt tegen dit seizoen, ook niet in de vier competitiewedstrijden die NS Mura, dat koploper is, speelde. Tegen het Deense Aarhus was dat veelal met meer geluk dan wijsheid, maar toch. Met name de jonge én lange centrale verdediger Jan Gorenc (21 jaar en 1.92 meter) voorkwam doelpunten.