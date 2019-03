Dit zijn alle eindstanden van vanavond in de EK-kwalificatie

Denen met Jørgensen en Dolberg op valreep gelijk tegen Kosovo

21:16 Denemarken is in een oefeninterland in en tegen Kosovo ontsnapt aan een nederlaag. Het duel in Pristina eindigde in 2-2. De Deense gelijkmaker viel in de blessuretijd en kwam op naam van Pierre-Emile Højbjerg. De eerste treffer van de bezoekers verzorgde oud-Ajacied Christian Eriksen, die na ruim een uur tot scoren kwam uit een strafschop (1-1). Voor de thuisploeg troffen Amir Rrahmani en Bersant Celina doel.