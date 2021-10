Dortmund-coach: ‘We wisten dat Ajax goed was, maar ze zijn écht goed’

SamenvattingTrainer Marco Rose kreeg vlak na de nederlaag van zijn Borussia Dortmund tegen Ajax ( 4-0 ) de vraag wat voor een gevoel hij had overgehouden aan een avondje voetballen in de Johan Cruijff Arena. ,,Das war scheisse”, luidde zijn korte antwoord.

,,We begonnen nog wel aardig”, zei de coach van de nummer twee van de Bundesliga. ,,Maar dan komen we op achterstand en wordt het ook snel 2-0", doelde hij op een eigen doelpunt van Marco Reus en een treffer van Daley Blind. ,,En Ajax kreeg nog veel meer kansen. In de rust dachten we dat er misschien nog wel wat mogelijk was. Maar dan wordt het 3-0. Ajax speelde met zo veel plezier. Er hing voor hen ook een fantastische sfeer in het stadion. Bij ons werden de benen steeds zwaarder en uiteindelijk wordt het dan 4-0.”

,,We wisten dat Ajax goed is”, zei Rose. ,,Maar ze zijn écht goed. We hebben wel een paar kansen gehad. Maar hun doelman was ook erg goed”, zei hij over Remko Pasveer. ,,Ajax combineerde zo goed en legde zoveel agressie in de duels. We moeten hier snel van leren. Want over twee weken spelen we weer tegen elkaar. Maar dan in ons stadion.”

Rose vindt dat zijn ploeg een flinke les moet trekken van het debacle in de Johan Cruijff Arena: ,,Als je met 2-0 achter staat, ben je natuurlijk nooit tevreden. Maar denk je dat Joshua Kimmich zich erbij neer had gelegd? Die was juist heel boos geworden. Dat is het verschil. Het gaat erom: hoe reageer je?”

Reus

Captain Reus stak voor de 1-0 de hand in eigen boezem, maar erkende dat de Amsterdammers een maatje te groot waren. ,,De eerste goal is mijn fout. Ik schat die bal helemaal verkeerd in, maar we hebben zelf via Erling toch ook goede mogelijkheden gehad. Ajax was beter vanavond. Het is moeilijk om de juiste woorden voor deze avond te vinden, maar Ajax maakte de goals veel te gemakkelijk.”

Julian Brandt zag dat de hoofden na de 2-0 van Ajax gingen hangen bij zijn teamgenoten: ,,Het was een harde les voor ons. De 1-0 was nog te overzien, maar na de 2-0 gingen onze koppies hangen. Dat moeten we absoluut beter onder controle krijgen, want de wedstrijd was toen nog lang niet afgelopen. Met de 3-0 en 4-0 was dat natuurlijk wel zo.”