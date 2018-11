Dreigt voor PSG horrorscenario in ‘poule des doods’?

In groep C van de Champions League is het wie van de drie: want in deze zware groep wordt straks Liverpool, Napoli of Paris Saint-Germain vroegtijdig uitgeschakeld. De sterrenformatie uit Parijs heeft op dit moment de slechtste papieren en dan wacht vanavond ook nog de lastige uitwedstrijd tegen Napoli.

PSG wil zó graag eens Europa’s beste zijn. Ze halen de ene na de andere topvoetballer naar de Franse hoofdstad en hebben mogelijk al de sterkste voorhoede van het continent met Kylian Mbappé, Neymar en Edinson Cavani. Het lijkt ook alsof ‘Paris’ elk jaar weer een paar procent beter wordt.



Toch wil het in de Champions League steeds maar niet vlotten. Denk aan de wijze waarop het in 2017 nog zo pijnlijk misging in de achtste finale tegen Barcelona. Na een 4-0 thuiszege werd het 6-1 in Camp Nou. Of afgelopen seizoen Real Madrid, dat in in de achtste finale over twee duels zonder bovenmatige inspanning te sterk bleek.



Dit jaar zijn er zelfs al zorgen in de groepsfase. Twee weken terug sleepte de ploeg van trainer Thomas Tuchel er in het Prinsenpark op de valreep nog een 2-2 gelijkspel uit tegen Napoli. PSG kwam daardoor op vier punten uit drie wedstrijden. Napoli heeft halverwege een punt meer. Liverpool, dat vanavond op bezoek gaat bij Rode Ster Belgrado, twee. De Engelsen waren bijvoorbeeld op Anfield met 3-2 te sterk voor de Franse koploper.

Vanavond zal een echte test volgen voor het team van Tuchel, dat in de competitie nauwelijks op de proef wordt gesteld. Twaalf gespeeld, twaalf gewonnen. Het lijkt erop dat de Duitse coach meer moeite heeft om zijn selectie gefocust te houden. Zo ontstond er afgelopen vrijdag consternatie voor de competitiewedstrijd tegen Lille, toen zowel Neymar als Mbappé met maskers van de Netflix-serie ‘La Casa de Papel’ het stadion betraden. Hoewel beiden diezelfde avond nog scoorden en PSG met 2-1 won, was de kritiek in Frankrijk dat de twee de tegenstander op deze manier niet respecteerden.

De incidenten stapelden zich de laatste weken toch al op. Middenvelder Marco Verratti werd bijvoorbeeld door de politie aan de kant van de weg gezet, omdat hij met te veel drank op achter het stuur zat. Laatst tegen Marseille liet Tuchel aanvaller Mbappé en middenvelder Adrien Rabiot al buiten de selectie. De twee waren te laat voor een wedstrijdbespreking.

,,De club moet dit reguleren, omdat ik me moet richten op het managen van de kleedkamer en het sportieve gedeelte”, sprak Tuchel in aanloop naar de wedstrijd tegen Napoli, waarin hij voor het eerst in een Europese wedstrijd kan beschikken over Gianluigi Buffon. De 40-jarige doelman was in de Champions League voor drie wedstrijden geschorst, na zijn rode kaart in de kwartfinale met Juventus tegen Real.

Ze kunnen de Italiaanse veteraan mogelijk goed gebruiken, bij Napoli is Dries Mertens de laatste tijd in grootse vorm. Zo maakte de Belg er vrijdag drie keer tegen Empoli, dat mag 5-1 verslagen werd. Hij heeft nu zes keer gescoord in vier wedstrijden.

Hoewel in groep C vanavond nog niemand zich kan plaatsen voor de volgende ronde, dreigt als vanavond niet gewonnen wordt voor PSG een horrorscenario in de poule des doods van deze editie. De verwachting is dat Liverpool, dat nog naar Parijs komt, verder zal uitlopen en dus kan het resultaat tegen Napoli weleens cruciaal zijn.

Stand Groep C

1. Liverpool 3-6

2. Napoli 3-5

3. Paris Saint-Germain 3-4

4. Rode Ster Belgrado 3-1