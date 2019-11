Espanyol breidt Europese recordreeks uit

Historisch jong United onderuit in Kazachstan na flater Chong

28 november Manchester United, dat zich al had geplaatst voor de knock-outfase van de Europa League, heeft in Kazachstan een pijnlijke nederlaag geleden. Tegen Astana, dat nog geen punt pakte in de Europa League, werd met 2-1 verloren. De Nederlander Tahith Chong kende een ongelukkige hoofdrol.