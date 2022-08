FC Twente met comfortabele voorsprong naar return in derde voorronde Conference League

FC Twente-middenvelder Ramiz Zerrouki was tevreden met de zege van zijn ploeg op Cukaricki. Hij zag echter ook verbeterpunten. ,,Een goede uitoverwinning. De eerste helft was goed, de tweede helft zwaarder, toen werd het slordig", aldus Zerrouki bij RTL7. ,,Maar al met al kunnen we tevreden zijn met het resultaat. Natuurlijk is het vervelend dat we in de tweede helft weinig hebben kunnen laten zien, dat geeft stof tot nadenken. Maar misschien is dat ook niet gek. Zij zijn al begonnen in de competitie, dit is onze eerste officiële wedstrijd.”