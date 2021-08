Feyenoord wint heenduel bij FC Luzern ruim door goals van Til en Sinisterra

Door Dennis van Bergen



De nacht valt al bijna over Luzern als Guus Til nog maar eens een sprintje trekt naar de tribune met de Feyenoord-supporters. Even daarvoor, in de wedstrijd tegen FC Luzern, heeft hij al ruim tien kilometer afgelegd. Maar wat voor gewone stervelingen aanvoelt als een halve marathon is voor de middenvelder blijkbaar als een blokje om met de hond. Onvermoeibaar bedankt hij, met zijn twee doelpunten de absolute uitblinker aan Rotterdamse zijde, de binnengeglipte fans voor hun steun in de Swissporarena. En zij Til op hun beurt voor zijn -opnieuw- beslissende optreden.



Het begon een beetje op een complex te lijken voor Feyenoord, dat in de laatste zeven Europese uitduels er in zes niet wist te scoren. In die zin is het aantrekken van Til nu al een voltreffer gebleken. Vooral dankzij hem is de Rotterdamse club nu al nagenoeg zeker van de laatste voorronde van de Conference League. Een prettig ruggensteuntje voor Feyenoord in een tijd dat zoveel nog onzeker is. En voor Til ondubbelzinnig een bewijs dat hij op zijn plek is in De Kuip.