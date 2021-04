Geen EK voor Slavia-speler na ‘monkey-uitspraak’

Interview Justin Kluivert over clash tussen ex-clubs: ‘Het had met mij bij Ajax alle kanten op gekund’

7 april Justin Kluivert (21) zit thuis in Leipzig op het puntje van zijn stoel als zijn voormalige clubs Ajax en AS Roma morgenavond (21.00 uur) in Amsterdam aan hun kwartfinalestrijd in de Europa League beginnen. In een monoloog slalomt de aanvaller niet alleen naar die Europese clash, maar ook naar zijn verleden en de toekomst. ,,Je weet nooit hoe het was gelopen.’’