Geen stress bij AZ op de drempel van overwintering: ‘Het is leuk om bij AZ te spelen’

Slot ziet de eerste Europese overwintering in drie jaar tijd als geweldige ontwikkeling voor zijn ploeg. ,,We spelen daardoor veel wedstrijden. Door sommigen wordt gesuggereerd dat veel wedstrijden spelen moeilijk is en een nadeel, maar wij worden er fysiek sterker door. Ook daarom is het belangrijk dat we doorgaan in de Europa League.”

Slot is zich ervan bewust dat tegenstander Partizan tot de tanden toe bewapend zijn voor de wedstrijd, omdat de Serviërs moeten winnen om nog kans te maken op overwintering. ,,En ze zijn in de competitie redelijk uitgespeeld door een voorsprong van Rode Ster Belgrado. Over het algemeen kunnen Balkanploegen zich bovendien goed opladen voor zo'n wedstrijd, en dan chargeer ik even, alsof het om leven en dood gaat. Ze zullen er alles aan doen om de wedstrijd te winnen. Maar dat kunnen ze ook van ons verwachten. We hebben aan een gelijkspel genoeg, maar we willen winnen omdat we ook groepswinnaar willen worden.”



Slot denkt dat het met tijdrekken van de Serviërs wel zal meevallen. ,,Vanwege de stand. Maar natuurlijk zijn we beducht om tackles van ons in de zestien.” In de heenwedstrijd in Belgrado liep AZ nog tegen een onterechte strafschop en rode kaart op van Jonas Svensson. Het werd uiteindelijk 2-2. ,,Ook wij hebben geleerd sindsdien natuurlijk. Uiteindelijk denk ik dat de kwaliteit van het individu de doorslag zal geven.”