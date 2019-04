Geld verdienen of weggooien? Zet je centjes in op Manchester United

In de heenwedstrijd in Old Trafford zegevierde FC Barcelona met 1-0 door een eigen goal van Luke Shaw (12de minuut). Voor een herhaling van deze actie hoeven The Red Devils zich geen zorgen te maken - de Engelsman is geschorst. In de eerste wedstrijd wist Lionel Messi geen einde te maken aan zijn doelpuntloze status in Old Trafford, maar ook in eigen huis wist Messi nooit tegen United te scoren, weet statistiekenbureau Opta. Wél wist de Argentijn het doel te treffen in de twee Champions League finales van 2009 en 2011 tegen ManUnited, die Barcelona met 2-0 en 3-1 won.

Gebaseerd op de historische resultaten in alle Europese competities, heeft FC Barcelona een 88 procent kans om door te gaan naar de halve finales. Ook bij de wedkantoren is Barcelona de torenhoge favoriet met een gemiddelde uitkering van 1,34 keer je inzet, tegenover een gemiddelde van 7,5 keer je inzet bij The Red Devils.

Voor drie United-mensen heeft het duel een speciaal randje. Alexis Sánchez speelde drie seizoenen (2011-2014) in het tricot van Barcelona. De Chileen kampte de afgelopen zes weken met een knieblessure, maar is inmiddels hersteld en opgenomen in de wedstrijdselectie. Ook voor Marcus Rashford is de wedstrijd bijzonder. Marcus Rashford kan de derde speler worden die in drie opeenvolgende Manchester United Champions League uitwedstrijden trefzeker is. Bovendien staat de spits naar verluidt in de belangstelling van de Catalanen.