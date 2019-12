Gladbach uit Europa League na verrassend verlies in eigen huis

Advocaat geeft Feyenoord compliment na nederlaag: ‘Positief hoe we gespeeld hebben’

12 december Feyenoord werd vanavond uitgeschakeld in de Europa League door de 3-2 nederlaag bij FC Porto, maar na afloop had trainer Dick Advocaat complimenten over voor zijn ploeg. ,,We verdienden minimaal een gelijkspel hier. Dat vond ik wel positief.”