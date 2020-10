Granada mist ervaren spits Soldado tegen PSV na positieve coronatest

PSV miste afgelopen weekend ook twee spelers wegens een positieve coronatest. Eran Zahavi en Jordan Teze waren niet beschikbaar tegen PEC Zwolle. Teze mocht alweer weer trainen met de groep, maar liet nog niet de fysieke waarden zien die de KNVB eist voor een wedstrijd. Zahavi komt terug uit quarantaine en moet zich dan opnieuw laten testen, vermoedelijk dinsdag. Of hij beschikbaar is voor het duel met Granada, is dus nog twijfelachtig.



Soldado is de bekendste naam aan de kant van Granada, dat vorig seizoen zevende werd in La Liga na een uitstekende eerste seizoenshelft. Nu staat de ploeg van Diego Martinez opnieuw op een knappe zevende plaats. De 35-jarige spits ui Valencia staat inmiddels op 251 goals in 612 wedstrijden namens Real Madrid, Osasuna, Getafe, Valencia, Tottenham Hotspur, Villarreal, Fenerbahçe en Granada.