Grote aderlating voor Ajax: smaakmaker Kudus maanden uit roulatie

Dat heeft Ajax donderdagmiddag bekendgemaakt. ,,Onderzoek heeft uitgewezen dat er letsel is aan z’n meniscus in z’n rechterknie waaraan hij geopereerd moet worden. Naar verwachting is hij in elk geval voor de winterstop niet meer inzetbaar”, meldt de club de club op de officiële kanalen.

Kudus liep de blessure bij zijn debuut in de Champions League. De eerste en voorlopig laatste optreden in het miljardenbal van de Ghanese middenvelder, die deze zomer voor 9 miljoen werd overgenomen van het Deense Nordsjaelland, was van korte duur. Kudus ging, nadat hij vroeg in de wedstrijd na een duel de meniscusblessure opliep, gedesillusioneerd naar de kant. Quincy Promes verving hem.

Door het kwetsuur zit de poulefase van de Champions League er voor Kudus alweer op. De sterke en behendige spelmaker, die veel indruk maakte in zijn eerste eredivisie-optredens en tegen Heerenveen zondag ook voor het eerst trefzeker was, komt dit kalenderjaar niet meer in actie.

