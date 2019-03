Guardiola: City is een tiener in de Champions League

,,De Champions League is niet zomaar een competitie, het is een speciale competitie'', zei de Spaanse manager. ,,We dromen van het hoogst mogelijke, maar dat doen de andere teams ook. En iedereen is zo sterk.‘’



City kwam in de Champions League nog nooit verder dan de halve finales. Vorig jaar moest de ploeg van Guardiola in de kwartfinale buigen voor Liverpool. City neemt het nu in de achtste finales op tegen Schalke 04. De Engelse kampioen gaat dinsdag met een voorsprong van 3-2 de thuiswedstrijd in.