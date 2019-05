Hazard zegt Chelsea vaarwel: ‘Tijd voor een nieuwe uitdaging’

Vertrek van de Belg aanstaande Weergaloze Hazard bezorgt Chelsea Europa Lea­gue-winst op Arsenal

23:36 Chelsea heeft in Bakoe in grootse stijl voor de tweede maal in zijn bestaan beslag gelegd op de Europa League. In de finale won het team met 4-1 van stadgenoot Arsenal. Eden Hazard, die waarschijnlijk deze zomer naar Real Madrid vertrekt, vervulde een glansrol.