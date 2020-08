Hoe Atlético en RB Leipzig de Champions League-finalisten van 2019 eruit kegelden

In de achtste finale kreeg Atlético echter titelhouder en titelfavoriet Liverpool voor de kiezen. Het bleek een kolfje naar de hand van Simeone te zijn. In het Wanda Metropolitano was Atlético Madrid al met 1-0 te sterk door een goal van Saúl Ñíguez, waarna een bloedstollende return op Anfield wachtte. Op Anfield zorgde Georginio Wijnaldum ervoor dat Liverpool met 1-0 won en er dus een verlenging aan te pas moest komen. In die verlenging werd liefst vier keer gescoord. Slechts één keertje door Liverpool en nog drie keer door Atlético, dat het countervoetbal tot in perfectie uitvoerde. Marcos Llorente scoorde twee keer, Alvaro Morata één keer en zij zorgden er zodoende voor dat Atlético vanavond mag aantreden tegen RB Leipzig, dat juist de andere Champions League-finalist van vorig jaar voor zijn rekening nam.

RB Leipzig

RB Leipzig doet pas voor de tweede keer meer aan de Champions League. Het debuutseizoen 2017/2018 viel wat tegen voor RB Leipzig. In een groep met AS Monaco, FC Porto en Besiktas werd de club uit Leipzig derde, waardoor destijds niet overwinterd werd in de Champions League. Iets wat dit jaar dus wel lukte. Sterker nog, RB Leipzig werd dit jaar eerste in de poule met Olympique Lyon, Benfica en Zenit Sint-Petersburg.



De vier ploegen waren op papier aan elkaar gewaagd en dat bleek in de praktijk ook zo te zijn. Iedereen won van elkaar en uiteindelijk zaten er slechts vier punten tussen de nummer één van de groep en de nummer vier van de groep. RB Leipzig was de nummer één na zes wedstrijden. De ploeg van coach Julian Nagelsmann versloeg Benfica in de openingswedstrijd, waarna in eigen huis wel met 0-2 verloren werd van Olympique Lyon, mede door een goal van Memphis Depay. Het bleek achteraf de enige nederlaag te zijn voor de ploeg uit Leipzig: Zenit werd met 2-1 en 0-2 verslagen, waarna nog twee keer een 2-2 gelijkspel volgde tegen Lyon en Benfica. Daardoor plaatste RB Leipzig zich voor het eerst in de geschiedenis voor de achtste finale van de Champions League.



En in die achtste finale schreef de club weer geschiedenis, want de ploeg van Nagelsmann plaatste zich ook voor het eerst voor de kwartfinale. Tottenham Hotspur werd tamelijk eenvoudig opzij geschoven. In Londen met 0-1, in Leipzig met 3-0. De finalist van vorig seizoen werd daarmee uitgeschakeld en RB Leipzig ontpopte zich tot een outsider. Lukt het RB Leipzig vanavond om wéér geschiedenis te schrijven?



