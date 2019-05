Houden Arsenal en Chelsea de Engelse eer hoog in Europa?

Eintracht Frankfurt – Chelsea (21.00 uur)

Chelsea kan zich opmaken voor een moeilijke avond in Frankfurt am Main, want Eintracht Frankfurt heeft een indrukwekkende reeks in Europa achter de rug. Die Adler zijn elf wedstrijden ongeslagen in eigen huis, waarvan ze er negen hebben gewonnen. Frankfurt moet het wel stellen zonder Sebastién Haller. De oud-spits van FC Utrecht kampt nog steeds met een buikspierblessure die hij een maand geleden opliep. Het is nog onbekend of hij dit seizoen überhaupt nog aan spelen toekomt. Ondanks het gemis van de Fransman belooft de wedstrijd een doelpuntenfestijn te worden. The Blues voeren momenteel met dertig doelpunten de lijst van meest scorende ploeg in de Europa League aan. Eintracht Frankfurt, met Jonathan de Guzman en Jetro Willems in de gelederen, doet met twee doelpunten minder niet veel onder voor de Londenaren.

Arsenal – Valencia (21.00 uur)

Valencia rekende in de kwartfinales van de Europa League af met streekgenoot Villarreal. Voor Santi Cazorla dus geen wedstrijden tegen zijn oude club, maar voor Unai Emery wel twee duels om naar uit te kijken. De 47-jarige Bask was van 2008 tot 2012 de trainer van Valencia, waarmee hij drie keer op rij derde werd in La Liga. In Londen ontmoeten Arsenal en Valencia elkaar voor de zesde keer in de historie. Wie zich baseert op de statistieken uit het verleden ziet de balans uitslaan in het voordeel van de Spanjaarden. Valencia won drie keer tegenover één winstpartij voor Arsenal. The Gunners hopen in Europa hun gedachten te kunnen verzetten na hun tegenvallende prestaties in de Premier League. In eigen land is de ploeg van Unai Emery bezig aan een slechte reeks. Van de vier laatst gespeelde Premier League-wedstrijden werden er drie verloren. Daarmee komt een plaatsing binnen de top vier, die recht geven op de Champions League, in gevaar. De tegenstander van vanavond is in eigen land ook verwikkeld in de strijd om Champions League-plekken. Mochten de teams in eigen land zich niet plaatsen voor de Champions League, dan kan het altijd blijven hopen op een ticket. Bij winst van de Europa League wordt namelijk plaatsing voor de Champions League afgedwongen.