In alle opzichten heeft Ajax Champions League nodig

Door Nik Kok



Ajax was tot voor kort een notoire brokkenpiloot in de voorrondes van de Champions League. Met historische uitglijders tegen tegenstanders als Rapid Wien, FC Kopenhagen en FK Rostov. Maar sinds de triomftocht van vorig seizoen blinkt het klatergoud van de Champions League in de Johan Cruijff Arena en kan Ajax niet meer zonder.



Neem alleen al de financiële huishouding en de drukke activiteiten die daarbij horen van technisch directeur Marc Overmars van deze zomer. Volop in de weer met het verlengen van de contracten van achtereenvolgens Andre Onana, Noussair Mazraoui, Nicolás Tagliafico, Dusan Tadic, David Neres en Hakim Ziyech.



Allen basisspelers in de Champions Leaguereeks van vorig seizoen die de club zoveel opleverde. En tussendoor trekt hij de portemonnee voor nieuwkomers als Quincy Promes, Razvan Marin, Lisandro Martínez en Edson Álvarez. Al die spelers werd de worst van de Champions League voorgehouden. Het was misschien nog wel meer dan het salaris een goede reden om bij Ajax te blijven of erheen te gaan.