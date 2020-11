Inter-spits Lukaku mist topper tegen Real Madrid

Internazionale speelt morgenavond in het Estadio Alfredo Di Stéfano tegen Real Madrid, dat pas één puntje heeft na twee pouleduels. Inter staat na gelijke spelen met Borussia Mönchengladbach (2-2) en Sjachtar Donetsk (0-0) op twee punten.



De verrekking in het linkerbovenbeen is er een die een speler meestal twee tot drie wedstrijden aan de kant houdt. Het is bij Lukaku het gevolg van de knal op de lat, zeven dagen geleden, tegen Sjachtar Donetsk – toen schoot er iets in zijn bovenbeen.



Als Lukaku zondagmiddag tegen Atalanta speelt, zal Internazionale hem vrij moeten geven voor de Rode Duivels. Indien hij zondag niet in actie komt, zal hij zich bij de Belgische voetbalbond toch moeten melden voor een medisch onderzoek. België speelt op 11 november een oefeninterland tegen Zwitserland en daarna de Nations League-duels met Engeland en Denemarken.