Italiaanse media halen snoeihard uit: ‘Juventus is verraden door Cristiano Ronaldo’

De Italiaanse sportkranten en analytici zijn dan ook snoeihard in hun oordeel. Over Juventus in het algemeen, maar ook CR7 moet het flink ontgelden. Nadat de Italianen in de officiële speeltijd de 2-1 nederlaag uit het heenduel precies hadden weggewerkt, kreeg FC Porto in de verlenging een vrije trap. Mede omdat Ronaldo zich omdraaide (hij leek bang voor de bal) schoot Sérgio Oliveira de 2-2 binnen. De 3-2 kwam vlak daarna te laat, waardoor Juventus er wederom uit ligt.



En dus krijgt de Portugees er flink van langs. ,,Na een anonieme wedstrijd was hij schuldig aan die cruciale goal", schrijft La Gazzetta dello Sport. ,,Wéér een jaar verder, wéér niet ver gekomen in de CL, terwijl de hegemonie van negen jaar in de Serie A ten einde lijkt. Het is nú al tijd om serieuze vragen te gaan stellen over de toekomst.” Ook oud-bondscoach en analyticus Fabio Capello haalt uit naar Ronaldo: ,,Dat was een onvergeeflijke fout", zei hij bij Sky Sport Italia. ,,In mijn tijd zette je spelers in de muur die niet bang waren voor de bal en wegsprongen, of zich omdraaiden.”