Italiaanse media sparen ook De Ligt niet: lage cijfers voor Oranje-international

In de meeste kranten komt De Ligt niet verder dan een mager vijfje. Zoals in Il Messaggero, dat vooral wijst op zijn rol bij de 2-0 van Porto. ,,In de eerste helft hield hij stand, maar na rust ontsnapte Marego aan zijn aandacht. In de slotfase kreeg hij last, maar bleef hij op het veld.’’

Tot diezelfde conclusie komt Calcio Mercato, die De Ligt ook beoordeeld met een 5. ,,In de tweede helft liet hij Marega ontsnappen. Ook had hij veel overtredingen nodig.’’

Ook TuttoMercatoWebb gunde De Ligt nog een 5,5. ,,In de slotfase liep hij op zijn tandvlees nadat hij constant had geprobeerd om de gaten die de schutterende verdediging liet vallen dicht te lopen. Daar slaagde hij niet altijd in.’’

Kramp

Pirlo had zich meer voorgesteld van de eerste wedstrijd in de knock-outfase. ,,Als je meteen een doelpunt tegen krijgt, wordt het moeilijk’’, sprak de coach. ,,In de laatste paar wedstrijden hebben we de nul gehouden, nu geven we de goals weg. Dan wordt het lastiger. Gelukkig deden we nog iets terug met de goal van Chiesa.’’